Kemer'de turizm arsası ihaleyle satılacak
KAMU HABERLERİ 03.06.2022, 22:01
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Antalya'nın Kemer ilçesinde 11 bin 430 m² turizm+konut alanı imarlı arsa açık artırma ile satılacak. Kemer Belediyesi Merkez Mahallesi sınırları içerisinde kalan arsa, altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup ulaşımın kolay olduğu merkeze yakın bir konumdadır. Kemer merkeze olan mesafesi kuş uçuşu 1500 metre, denize olan mesafesi ise 200 metredir. İlçede bulunan yıldızlı turistik tesislerin hemen kuzeyinde yer almaktadır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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