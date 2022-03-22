Kemer Belediyesi spor tesisini kiraya verecek
KAMU HABERLERİ 22.03.2022, 21:34
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kemer Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 19.044 m² yüzölçümlü spor tesisi alanı, yapım karşılığında 20 yıl süre ile kiraya verilecek. İmar planında spor alanı kullanımlı taşınmaz yapım maliyeti yüklenici tarafından karşılanması suretiyle, yıllık muhammen kira bedeli üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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