Keçiören Belediye Başkanlığı 27 adet arsayı satışa sundu

KAMU HABERLERİ 26.08.2022, 20:19
Keçiören Belediye Başkanlığı 27 adet arsayı satışa sundu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Keçiören Belediye Başkanlığı tarafından Bağlum Mahallesinde bulunan 27 adet arsa satışa çıkarıldı.

Arsaların satış ihaleleri, 15 -22 -29 Eylül 2022 tarihlerinde ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre açık teklif usulü İle  yapılacak.

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