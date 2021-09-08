Kayseri Şeker Fabrikasından küspe kurutma tesisi yapım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Boğazlıyan Fabrikası bünyesinde Küspe Kurutma Tesisi Yapımı için ihale düzenleyecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini, 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 14.30'a kadar Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü Haberleşme Servisine sunmaları gerekmektedir.

İhaleye ilişkin şartname, Plan Proje Yatırım Müdürlüğü’nden ya da [email protected] internet adresinden temin edilmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ