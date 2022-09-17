Kayseri Sarız'da 33 dönüm tarla icradan satılacak

KAMU HABERLERİ 17.09.2022, 18:33
Kayseri Sarız'da 33 dönüm tarla icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/41 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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