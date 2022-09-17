Kayseri Sarız'da 33 dönüm tarla icradan satılacak
KAMU HABERLERİ 17.09.2022, 18:33
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/41 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
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açık
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