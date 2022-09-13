Kayseri Melikgazi'de 200 m² harman yeri icradan satılıktır
KAMU HABERLERİ 13.09.2022, 21:13
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/285 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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