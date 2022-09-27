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Kayseri Felahiye'de 21.560 m² tarla icradan satılacak (çoklu satış)
KAMU HABERLERİ 27.09.2022, 21:20
İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/194 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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