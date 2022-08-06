Kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
KAMU HABERLERİ 06.08.2022, 18:09
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş., 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince “Riskli Alan“ ilan edilen Sahabiye Mahallesi’nde gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kat karşılığı inşaat yapım ihalesi düzenleyecek.
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