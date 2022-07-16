Kastamonu Üniversitesi Akademik Personel alacak
KAMU HABERLERİ 16.07.2022, 20:36
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1)’ nin ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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