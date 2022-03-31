Kastamonu Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 47 Sözleşmeli Personel alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ