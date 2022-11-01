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Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev mahkemeden satılacak (çoklu satış)
KAMU HABERLERİ 01.11.2022, 22:56
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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|18. İstanbulspor
|11
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|11
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|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
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|11
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|19
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|18
|6. Samsunspor
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|17
|7. Manisa FK
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|10
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|13. Altınordu
|10
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|11
|11
|15. Altay
|11
|11
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|10
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|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
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|13
|11
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|13
|10
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|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
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|12
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|20
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|12
|18
|9. Rayo Vallecano
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|12
|13
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|12
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