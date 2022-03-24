Kartepe'de mesire alanı kiralanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü, Kartepe Orman İşletme Şefliği sınırlarında kalan Gönülpark A tipi mesire alanının işletme hakkını 20 yıllığına kiraya verecek. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmeliğinin 10-C maddesi” uyarınca Kapalı Teklif usulü ile yapılacak.

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