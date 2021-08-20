Kars Merkez'de 202 adet konut satışa sunuldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kars Merkez Atatürk Mahallesi ve Bayrampaşa Mahallesi’nde 202 adet konut kuralı satışa sunuluyor. Konut tipi 2+1,3+1 ve 4+1 olan konutların başvuru bedeli 2.000,00 Türk Lirası olarak açıklandı. Konutlardan almak isteyenlerin 6-17 Eylül 2021 tarihleri arasında Halk Bankası Kars Şubelerine başvurmaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ