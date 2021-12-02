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KARDÖKMAK A.Ş. işçi alacak

KARDÖKMAK A.Ş. işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARDÖKMAK A.Ş.), işçi statüsünde istihdam edilmek üzere CNC Freze İşçisi, CNC Torna İşçisi, Torna-Freze İşçisi, Plazma Operatörü İşçisi ve Dökümhane Yardımcı Personel kadrolarına 15 personel alacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) Karabük İl Müdürlüğü’ne yapılacak olup, adayların 2 Aralık 2021 tarihinden itibaren en geç 18 Aralık 2021 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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