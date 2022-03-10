KARDEMİR 200 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mühendis, Uzman, Uzman Yardımcısı, Denetçi, Denetçi Yardımcısı, İşyeri Hekimi ve İşçi kadrolarında istihdam edilmek üzere 200 personel alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ