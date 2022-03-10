KARDEMİR 200 personel alacak
KAMU HABERLERİ 10.03.2022, 21:24
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mühendis, Uzman, Uzman Yardımcısı, Denetçi, Denetçi Yardımcısı, İşyeri Hekimi ve İşçi kadrolarında istihdam edilmek üzere 200 personel alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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|P
|1. Trabzonspor
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|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
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|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
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|28
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|28
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|28
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|23
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|28
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
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|26
|45
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|40
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|35
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|28
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|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
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|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
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|27
|35
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|27
|35
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|27
|32
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|26
|31
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|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
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|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
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|27
|22
|20. Levante
|27
|18