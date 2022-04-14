Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
KAMU HABERLERİ 14.04.2022, 22:47
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 38 Mühendis, 61 Tekniker, 115 Büro Personeli, 5 Avukat, 2 Şehir Plancısı, 3 Mimar olmak üzere toplam 224 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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