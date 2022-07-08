Karayolları Genel Müdürlüğü reklam levhalarını kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü otoyol ağında muhtelif kilometrelerde toplam 35 adet ve 2.800 m² reklam levhası tesis edilerek kiralanması işi ihale edilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ