Karayolları Genel Müdürlüğü reklam levhalarını açık artırma ile kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü otoyol ağında kamulaştırma sahası içerisinde muhtelif kilometrelerde toplam 49 adet ve 3600 m² reklam levhası tesis edilerek kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 45.ve 47. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ