Karapınar Belediyesi Memur alacak
KAMU HABERLERİ 13.07.2022, 21:48
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Karapınar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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