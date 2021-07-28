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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin aşağıda yazılı birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca personel alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

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