Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 31.08.2022, 22:05
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite'nin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 74 öğretim üyesi alacak. Adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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