Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona Cemal Hünal koronavirüs Samet Nohut Lütfi Elvan
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 230 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 14...
Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuklarına...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı,...
23 milyon kişi henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadı
23 milyon kişi henüz Kovid-19...

Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Üniversitenin  Farabi  Hastanesi  Başhekimliği  (Özel  Bütçe),  657  sayılı  Kanunun  4/B maddesi,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15454  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan esaslar  ile  ek  ve  değişikliklerine  göre  istihdam  edilmek  üzere,  aşağıdaki  belirtilen  unvanlarda yazılı  veya  sözlü  sınav  yapılmaksızın  "Lisans"  2020  KPSS  (B)  grubu  sınavı  ile  (KPSSP3); "Ortaöğretim" 2020  KPSS  (B) grubu  sınavı  ile (KPSSP94) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.