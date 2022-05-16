Karabük Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile 33 öğretim üyesi istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ