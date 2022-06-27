Karabük Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak
KAMU HABERLERİ 27.06.2022, 22:19
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere 50 Sözleşmeli Personel alınacak.
Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
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