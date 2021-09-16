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Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi

Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Karabük Belediye Başkanlığı, 5 adet özel halk otobüsü hattını 120 ay süre ile kiraya verecek. 
Ulaşım ihalesi kapsamında; 
1- Balıkpazarı-Sanayii Sitesi-Cumayanı (Hat no:9)
2- O.S.B.-Çerçiler Mah.-Belenköy Mah.-TOKİ-Aydınlıkevler Mah.-Karabük Mah.-Bayır Mah.-Balıkpazarı-Yeşil Mah.(Esentepe)-Kapullu Mah.-Beşbinevler (Hat no:21)
3- Şirinevler-Terminal-Kartaltepe-Kurtuluş (Hat no:22)
4- Belenköy TOKİ-Terminal-Şirinevler (Hat no:31)
5- Belenköy TOKİ-Beşbinevler (Hat no: 32) hatlarında özel halk otobüsü çalıştırılması için izin verilecek.
İhale 27 Eylül 2021 tarihinde Karabük Belediyesi encümen odasında yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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