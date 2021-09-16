Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Karabük Belediye Başkanlığı, 5 adet özel halk otobüsü hattını 120 ay süre ile kiraya verecek.
Ulaşım ihalesi kapsamında;
1- Balıkpazarı-Sanayii Sitesi-Cumayanı (Hat no:9)
2- O.S.B.-Çerçiler Mah.-Belenköy Mah.-TOKİ-Aydınlıkevler Mah.-Karabük Mah.-Bayır Mah.-Balıkpazarı-Yeşil Mah.(Esentepe)-Kapullu Mah.-Beşbinevler (Hat no:21)
3- Şirinevler-Terminal-Kartaltepe-Kurtuluş (Hat no:22)
4- Belenköy TOKİ-Terminal-Şirinevler (Hat no:31)
5- Belenköy TOKİ-Beşbinevler (Hat no: 32) hatlarında özel halk otobüsü çalıştırılması için izin verilecek.
İhale 27 Eylül 2021 tarihinde Karabük Belediyesi encümen odasında yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi
16 Eylül 2021 Perşembe 20:36
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Karabük Belediye Başkanlığı, 5 adet özel halk otobüsü hattını 120 ay süre ile kiraya verecek.