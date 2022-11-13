Karabük Safranbolu'da 5+1 dubleks daire icradan satılacak( çoklu satış)

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KAMU HABERLERİ 13.11.2022, 23:10
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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|Öğle
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|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:54
|Yatsı
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|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
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|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
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|9. Alanyaspor
|14
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|10. Gaziantep FK
|13
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|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
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|13. Kasımpaşa
|13
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|14. Hatayspor
|13
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|15. Karagümrük
|13
|13
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|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|30
|2. Samsunspor
|13
|23
|3. Boluspor
|12
|22
|4. Pendikspor
|12
|21
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Keçiörengücü
|11
|21
|7. Manisa FK
|12
|19
|8. Rizespor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|12
|18
|10. Altay
|13
|15
|11. Sakaryaspor
|12
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|12. Göztepe
|11
|14
|13. Adanaspor
|13
|14
|14. Erzurumspor
|12
|13
|15. Tuzlaspor
|12
|12
|16. Altınordu
|12
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|13
|10
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|12
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
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|15
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|16. West Ham United
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|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
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|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
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|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
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|12
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|14
|12
|18. Sevilla
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|11
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|11
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