Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2022 yılı (2022/2 Dönem) Sözleşmeli Er temini için başvuru kılavuzu yayınladı. Kılavuzda Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verildi. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ