Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 29.08.2022, 20:57
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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|0
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|3
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|1
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|1
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