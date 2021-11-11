Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona fragman zalim İstanbul
Yunanistan, Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir
Yunanistan, Amerika'nın bir üssü durumuna...
Türkiye'de 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 24 bin 898 kişinin...
İYİ Partili Türkkan hakkında fezleke hazırlandı
İYİ Partili Türkkan hakkında fezleke...
Başak Cengiz cinayetinde yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi
Başak Cengiz cinayetinde yargılama sürecinin...

Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı alım ilanı

Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kamu Denetçiliği Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında açık bulunan 9'uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, sözlü sınav ile 20 adet Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Kamu Denetçiliği Uzman ve Uzman Yardımcılığı, kariyer mesleği grubunda yer almakta olup, Kamu Denetçiliği Kurumunun görevlerinin yürütülmesi bağlamında başta idarenin işleyişi ile ilgili yapılan başvuruları incelemek ve araştırmak olmak üzere kurumun asli fonksiyonuna ilişkin görevleri yerine getirmekle sorumludur. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.