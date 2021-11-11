Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kamu Denetçiliği Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında açık bulunan 9'uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, sözlü sınav ile 20 adet Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Kamu Denetçiliği Uzman ve Uzman Yardımcılığı, kariyer mesleği grubunda yer almakta olup, Kamu Denetçiliği Kurumunun görevlerinin yürütülmesi bağlamında başta idarenin işleyişi ile ilgili yapılan başvuruları incelemek ve araştırmak olmak üzere kurumun asli fonksiyonuna ilişkin görevleri yerine getirmekle sorumludur. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ