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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin Akademik  Birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  5772 sayılı  Kanunla  değişik  23.  maddesinde  belirtilen  şartlar  ve  “Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği”nin  ilgili  maddeleri  ile  Üniversitemiz  “Akademik  Yükseltilme  ve  Atama Esasları Yönergesi” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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