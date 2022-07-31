Kadir Has Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
KAMU HABERLERİ 31.07.2022, 22:09 31.07.2022, 22:15
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü’nde görevlendirilmek üzere 6 öğretim görevlisi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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