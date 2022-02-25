KADIKÖY'DE KAMU KONUTLARI İHALEYLE SATILACAK
KAMU HABERLERİ 25.02.2022, 21:10
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Kadıköy Kozyatağı'nda bulunan 16 adet kamu konutunu ihaleyle satışa çıkardı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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