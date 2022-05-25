Kabatepe Günübirlik Tesisleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı Eceabat İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Kabatepe Günübirlik Tesisleri 3 ay süre ile kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ