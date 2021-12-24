Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacına yönelik başvurular 24 Aralık 2021 – 9 Ocak 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alacak
24 Aralık 2021 Cuma 18:06