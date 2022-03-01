İzmit Belediyesi'nden konut satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İzmit Belediyesi'ne ait kat mülkiyetli 28 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin, talep edilen evrakı 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. İhale 10 Mart 2022 tarihinde Belediye Hizmet Binası'nda Encümen huzurunda yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ