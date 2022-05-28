İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Personel alıyor
KAMU HABERLERİ 28.05.2022, 18:48 28.05.2022, 18:58
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Enstitümüzün aşağıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek Madde 2 (b) kapsamında 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle personel alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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