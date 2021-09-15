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İzmir Yenitepe'de 267 konut satışa sunuldu

İzmir Yenitepe'de 267 konut satışa sunuldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesinde İLBANK projesi kapsamında yaptırılan 267 konut açık artırma ile satılacak.
30 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan TOKİ İzmir Karabağlar Yenitepe'de 267 Konut Müzayedesi kayıt ve bayrak işlemleri, sosyal mesafe kurallarını uygulamak amaçlı İzmir'deki Balçova Termal Otel Kardelen Salonunda saat 07.30, İstanbul Halkalı'daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda ise saat 08.30 itibari ile başlayacak.

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