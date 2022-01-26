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İzmir ve Manisa'da Vakıflar'dan kiralık taşınmazlar

İzmir ve Manisa'da Vakıflar'dan kiralık taşınmazlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa'da bulunan 201 adet taşınmazı ihaleyle kiraya verecek. İş yeri, mesken, tarım arazisi vb. nitelikteki taşınmazların kiralama ihalesine katılmak isteyenlerin, gerekli evrakları en geç 7 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar İhale Bürosuna (İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Kiralama Servisi) teslim etmeleri gerekmektedir.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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