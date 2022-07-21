İzmir ve Manisa'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
KAMU HABERLERİ 21.07.2022, 20:17
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa'da 112 adet Vakıf taşınmazını "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde 26 Temmuz 2022 Salı günü İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında başlayacak ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verecek.
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açık
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