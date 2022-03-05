İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin Fakülte/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ