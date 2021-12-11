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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alıyor alıyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alıyor alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi ile 31. maddesi kapsamında “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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