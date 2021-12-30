Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın borsa BIST
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve...
Türkiye'de 39 bin 681 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 139 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 39 bin 681 kişinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021'de yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021'de yoğun diplomasi...
TURKOVAC'ın şehir hastanelerinde uygulanmasına başlandı
TURKOVAC'ın şehir hastanelerinde uygulanmasına başlandı

İzmir Güzelbahçede Kamu konutu satışı

İzmir Güzelbahçede Kamu konutu satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Güzelbahçe Yalı Mahallesi'nde bulunan 19 adet kamu konutunu ihale ile satışa çıkardı.  İhale, 13 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Balçova Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilecek. İhaleye katılacak isteklilerin istenilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı'na teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. 

Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.