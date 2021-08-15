Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hospitadent Dental Group kapan-7 karadağ operasyonu 1000 dolar ne kadar corona korona
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı...
Türkiye'de 18 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 847 kişinin...
Afganistan'da diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık
Afganistan'da diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli...
Taliban başkent Kabil'in merkezi ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladığını duyurdu
Taliban başkent Kabil'in merkezi ve...

İzmir Demokrasi Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.