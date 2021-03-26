İzmir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait 204 iş yeri ve tarım arazisi kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İzmir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ilanda özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde 07.04.2021 - 08.04.2021 Çarşamba ve Perşembe günü yukarıda belirtilen saatlerde İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında başlayacak olan ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü noter onaylı sözleşme ile kiraya verilecek.

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