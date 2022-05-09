İzmir'de taksi plakası ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belediye sınırları içerisine dahil edilen ilçelerdeki ticari taksi sayısının artırılması için ihale düzenleyecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ