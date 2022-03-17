İzmir'de metrosundaki reklam alanları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İzmir Metro A.Ş., metro istasyonlarında ve araçlarında reklam alanlarının ciro ortaklığı modeli ile kullanım hakkının verilmesi ve işletilmesi için ihale düzenleyecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

