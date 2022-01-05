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İzmir'de kamu konutu satış ihalesi yapılacak

İzmir'de kamu konutu satış ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İzmir'de, Karşıyaka, Bornova, Güzelbahçe ve Karabağlar'da bulunan 82 adet kamu konutu ihaleyle satılacak. İhaleler 11-13-18 ve 20 Ocak 2022 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ana binasında bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

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