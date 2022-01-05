İzmir'de kamu konutu satış ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İzmir'de, Karşıyaka, Bornova, Güzelbahçe ve Karabağlar'da bulunan 82 adet kamu konutu ihaleyle satılacak. İhaleler 11-13-18 ve 20 Ocak 2022 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ana binasında bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

