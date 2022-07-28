İzmir'de kamu konutu satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Karşıyaka, Karabağlar, Aliağa ve Konak'ta bulunan 50 kamu konutunu 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satışa çıkardı. İhaleler Müdürlüğün ana hizmet binasında 9-10-11 ve 12 Ağustos 2022 tarihlerinde komisyon huzurunda yapılacak.

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