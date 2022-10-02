İzmir'de kamu konutları satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İzmir'in Konak ilçesi Göztepe mahallesinde bulunan 22 kamu konutu, 2886 sayılı Kanun'un 45. maddesine göre açık teklif usulü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ihale salonunda 13-14 ve 17 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek ihalelerde satılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ