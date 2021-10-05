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İzmir'de 85 adet kamu lojmanı satışa sunuldu

İzmir'de 85 adet kamu lojmanı satışa sunuldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 85 adet kamu konutunu satışa çıkardı. Toprak Mahsulleri Ofisi, PTT ile Milli Piyango İdaresine ait olan toplam 85 adet lojmanın satış ihaleleri, 13 - 27 Ekim 2021 tarihleri arasında 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İzmir adresinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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